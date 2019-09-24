Подгорица, , 17:21 — REGNUM Вице-спикер парламента Черногории Генци Неманбегу заявил, что у черногорских ведомств нет четкого плана действий по борьбе с дискриминацией, ввиду чего, албанцы, проживающие в городах Плав и Гусинье не могут осуществлять свое право на пропорциональное представительство в сфере занятости (процентное соотношение албанцев Черногории должно соответствовать доле трудоустроенных албанцев в различных сферах трудовой деятельности, включая государственную службу). Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Черногории.

По словам вице-спикера, албанцы из Плава и Гусинье выражают недовольство тем, как реализуются их права, прежде всего, в плане трудоустройства и пропорционального представительства в местных и государственных органах власти.

«Это в значительной степени способствует ухудшению экономического положения, наносит ущерб молодым семьям, и провоцирует интенсивную эмиграцию албанцев из этих регионов», — сказал Ниманбегу.

Он добавил, что высшие государственные деятели Черногории знают о данных проблемах, но пока четких результатов их деятельности по данному вопросу не наблюдается.