Нацпроект — не нацпроект, если его выполнение не сулит коммерческих выгод. Похоже, что в этой логике рассуждает правительство Дмитрия Медведева, даже пытаясь обеспечить российских граждан доступным жильем. О том, как рассуждают о доступном социальном жилье Медведев и его правительство, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Дейнека. Мирные стройки (фрагмент). 1959

Москва, , 07:09 — REGNUM Похоже, Медведев уверен, что, как и во многом другом, в слабом развитии рынка арендного жилья в России виновато население России. Рабская психология-с, как говаривал герой Достоевского, мешает населению достичь необходимой для развития рынка мобильности. О сопутствующих развитию мобильности факторах премьер-министр предпочел умолчать. Таким образом, наличие рабочих мест в целевом пункте перемещения, так же как присутствие там необходимой для жизни инфраструктуры, осталось за границами премьер-министерского взгляда.

Кроме того, необходимость поддерживать определенный уровень мобильности — то есть, говоря русским языком, ездить на работу за сотни километров — жителям России, к сожалению, знакома. Об этом говорит в том числе и низкий уровень рождаемости, обычно связанный с невозможностью нормальной семейной жизни в условиях, когда дом и работа разнесены слишком далеко.

В советские времена эта проблема и решалась за счет аренды жилья, но теперь та модель, которую пытается взять на вооружение правительство РФ, представляет собой странный гибрид ежа с ужом — социализма с капитализмом. Предполагается в рамках этой схемы, что государство купит у застройщиков дома и сдаст их нуждающимся по льготной цене. Таким образом, те 10% жилья, которые сейчас обращаются на рынке аренды, вероятно, будут потеснены государственной инициативой, плюс станут источником огромных проблем для нуждающихся в жилье — и не только для них. Почему?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Доступное жилье? Не дождетесь! Медведев и правозащитник Федотов против!».