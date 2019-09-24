Заявлениями американских высокопоставленных лиц о подготовке к прорыву российской обороны не следует пренебрегать. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Москва, , 13:10 — REGNUM «По нормам любой демократической страны, а США относят себя к демократической стране, этот генерал должен быть в течение 24 часов быть вышвырнут без пенсий из Пентагона. Если Трамп верховный главнокомандующий. Пока мы видим, что никаких слов, дезавуирующих это заявление, не существует. Отсюда мы делаем вывод: США действительно готовятся к войне с Россией, они это не скрывают», — заявил Коротченко.«Они готовы вслед за уничтожением системы ПВО Калининградской области дальше пустить в образовавшуюся брешь «томагавки» с ядерными боезарядами. Либо американские натовские самолёты, оснащённые свободно падающими ядерными бомбами. Устроить маленькую тактическую победоносную ядерную войну в Европе. Вот такие планы», — подчеркнул он.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Харриганзаявил, что у НАТО есть готовый план по уничтожению системы противовоздушной обороны Калининградской области.

«Если нам нужно будет уничтожить, скажем, интегрированную систему ПВО Калининграда, можете не сомневаться, у нас есть план того, как это сделать», — заявил Харриган.