Оренбург, , 12:57 — REGNUM Вопрос о массовом сокращении государственных служащих с 2020 года активно обсуждается. Оптимизировать надо с умом, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Заксобрания региона Оксана Набатчикова (ЛДПР).

«Сложно говорить, принесет пользу это или нет. Являясь более 25 лет государственным служащим, как в федеральных структурах, так и в региональных, могу сказать, что ситуация в структуре государственной службы совершенно не однородна», — сказала депутат.

По её словам, в каких-то ведомствах нагрузка на сотрудников крайне высока, а в каких-то с точностью наоборот, аналогичная ситуация с заработной платой. Где-то оптимизация необходима, а где-то следует расширить штат.

Оксана Набатчикова считает, что подобные процессы следует проводить только после проведения полного аудита, иначе можно получить результаты, сходные с итогами проведенных оптимизаций, например, в здравоохранении.

«Если задачи надо выполнять и утвержденного штата государственных служащих будет недостаточно, то это приведет к созданию всевозможных подведомственных структур, на которых и будет перекладываться работа. При этом количество сотрудников может стать на порядок больше, чем до сокращения. Тогда возникает резонный вопрос, а в чем эффективность?» — отметила депутат.

Сегодня речь идет о 10-процентом сокращении в федеральных структурах, при этом если обратиться к статистике, то, например, в Оренбургской области укомплектованность территориальных органов федеральных органов власти составляет 93,7%. Общие цифры покажут незначительное сокращение, но необходимо помнить, что за этими цифрами непосредственно стоят конкретные люди, подчеркнула парламентарий.

Она считает, что отрицательно реформа повлияет непосредственно на привлекательность государственной службы: «Находясь у истоков возникновения самого понятия государственной службы, могу сказать, что за этот небольшой период истории ее привлекательность значительно ослабла. Неоднократно повышались требования к стажу, установлен выше, чем для других граждан, пенсионный возраст, во многих структурах нагрузка превышает возможности, заработная плата неоднородна, и для федеральных структур она, как правило, ниже, чем для региональных и муниципальных. Также не все технические вопросы решены в полной мере, начиная от качества программного обеспечения и наличия скоростного интернета. Все эти вопросы требуют проработки, и хотелось бы видеть в реформе именно повышение уровня и качества государственной службы для улучшения государственных услуг для населения и качества самой государственной службы».

Напомним, первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко заявила, что с 2020 года в России начнётся массовое сокращение госслужащих. Без глобальной реформы невозможно поддерживать зарплаты чиновников на конкурентном уровне.

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