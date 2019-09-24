Москва, , 12:09 — REGNUM Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Данилы Шилкова (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Решение связано с тем, что Шилков назначен на пост аудитора Счетной палаты.

По предложению фракции «Единая Россия» аудитором стал Валерий Богомолов, по предложению фракции КПРФ — Сергей Штогрин, а по предложению фракции «Справедливая Россия» — Андрей Перчян. «Новичком» стал предложенный фракцией ЛДПР в Госдуме Данил Шилков.

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