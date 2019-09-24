Кигали, , 12:18 — REGNUM Сиридио Душабумуремьи, координатор коалиции оппозиционных групп Руанды «Объединенные демократические силы Руанды» (FDU-Inkingi), погиб после нападения двоих мужчин, сообщила BBC Great Lakes лидер партии FDU-Inkingi Виктуар Ингабире.

По информации журналистов, Душабумуремьи находился на своей основной работе в столовой медицинского центра района Муханга, когда на него напали.

Полиция еще не прокомментировала убийство.

Ингабире заявила, что убийство Душабумуремьи является последним в серии нападений на членов ее партии с целью их запугивания.

«Наше дело правое, и мы никогда не откажемся от него, что бы они ни делали», — сказала она, имея в виду преследования властей.

Два месяца назад Эжен Ндерейимана, представитель FDU-Inkingi на востоке Руанды, пропал без вести. Он до сих пор не найден. В марте Ансельме Мутуйимана, пресс-секретарь партии, была похищена, а затем найдена мертвой в лесу на западе страны. В 2016 году член FDU-Inkingi Жан Дамаскин Хабаругира был убит.