Анкара, , 10:30 — REGNUM Новое предложение о поставках Турции зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и истребителей пятого поколения F-35 могут сделать Соединённые Штаты Америки. Об этом сообщает 24 сентября телеканал Haber Turk.

По данным источников телеканала, США предложат Турции Patriot и F-35 в рамках соглашения о свободной торговле, которое готовится к подписанию. Соглашение нацелено на достижение товарооборота в $100 млрд, оно предполагает также снижение для Анкары пошлин на сталь и алюминий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США не пошли на сделку о продаже Турции комплексов Patriot, из-за чего Анкара закупила российские ЗРС С-400. После этого власти США заявили, что исключили Турцию из программы создания F-35.

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