Нью-Йорк, США, , 05:25 — REGNUM Изменение климата — общая проблема, а от сотрудничества в борьбе с этими изменениями зависит будущее человечества. Об этом заявил спецпредставитель председателя КНР Си Цзиньпина, министр иностранных дел Китая Ван И на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке, сообщает МИД КНР на своем сайте.

«У нас должна быть уверенность в победе, настойчивость действий и искренность сотрудничества», — говорится в выступлении Ван И.

По его словам, соблюдение Парижских соглашений необходимо сочетать с экономическим и социальным развитием. А ускорение развития — с зелеными и низкоуглеродными технологиями.

Министр иностранных дел КНР подчеркнул важность многостороннего взаимодействия, когда стороны соблюдают принципы «общей, но дифференцированной ответственности» и помогают развивающимся странам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Россия вскоре объявит о присоединении к подписанному в 2015 году Парижскому соглашению по климату.

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