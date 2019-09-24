Женева, Швейцария, , 01:30 — REGNUM Глава официального представительства Приднестровья в России Леонид Манаков с трибуны 42-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве призвал все страны признать Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, в сессии ООН Манаков принял участие в составе делегации Международного совета российских соотечественников.

Манаков напомнил, что в сентябре этого года Приднестровье праздновало 29-летие своей независимости и 13-ю годовщину всенародного референдума, на котором приднестровцы подавляющим большинством голосов высказались за самостоятельный путь развития своего государства.

«В новом тысячелетии страна, которая почти тридцать лет де-факто существует как независимое государство, не может быть лишена законного права быть частью мирового сообщества. Мы твердо уверены, что признание независимости Приднестровья должно произойти как можно скорее, и призываем всех, кому небезразлична судьба мира и стабильности в Европе, услышать голос Приднестровья и наш призыв к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал Манаков.

Приднестровье, по его словам, готово быть надежным партнером, открытым для торговли, инвестиций, туризма, а также совместных культурных и гуманитарных проектов.

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