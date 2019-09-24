Багдад, , 01:21 — REGNUM «Зеленая зона» столицы Ирака Багдада, в которой расположены здания дипмиссий и правительственные учреждения, подверглась обстрелу, передает телеканал Sky News Arabia.

«Две ракеты поразили «зеленую зону» в Багдаде, был слышен сигнал воздушной тревоги в районе посольства США», — говорится в сообщении.

По данным источников в спецслужбах иракского портала BaghdadToday, в городе был слышен взрыв. Подробностей инцидента пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в иракском городе Кербела взорвался автобус, погибли 12 гражданских лиц. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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