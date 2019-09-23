Нью-Йорк, США, , 22:30 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф исключает возможность переговоров с США на высшем уровне, 23 сентября передает агентство Reuters.

Зариф сообщил журналистам на Генассамблее ООН, что от Соединенных Штатов не поступало запроса на проведение переговоров с ним или с президентом Хасаном Рухани.

Кроме того, глава иранского МИДа заявил, что президент США Дональд Трамп «закрыл дверь для переговоров» после одобрения новых санкций против Ирана.

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