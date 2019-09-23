Мадрид, 23 сентября 2019, 19:27 — REGNUM В этот понедельник, 23 сентября, Гражданская гвардия Каталонии осуществила операцию против радикальных сепаратистов по распоряжению Центрального следственного суда №6 Национальной судебной коллегии, возглавляемого судьей Мануэлем Гарсиа-Кастельоном. Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia. Собранные улики свидетельствовали, что радикалы планируют насильственные акции с применением взрывных устройств домашнего изготовления.
В полдень по местному времени были задержаны девять человек в различных муниципалитетах Каталонии. Их обвиняют в подготовке диверсий в связи с приговором по делу мятежных каталонских политиков — предполагается, что он станет известен в первую половину октября. Информацию о задержаниях официально подтвердило испанское министерство внутренних дел. Оно добавило, что Гражданская гвардия провела 10 обысков в домах, расположенных в провинции Барселона, и конфисковала там документы, а также компьютерную технику.
По сообщению Прокуратуры Национальной судебной коллегии, всем девяти задержанным вменяются в вину мятеж, терроризм и хранение взрывчатых веществ. В официальном заявлении арестованные характеризуются как «террористическая группировка сепаратистского характера». Прокуратура не сомневается, что готовившиеся акции должны были произойти в период между годовщиной референдума о независимости Каталонии 2017 года,