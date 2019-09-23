Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM В петербургский парламент внесли законопроект о необходимости оценки качества воздуха у городских промзон и свалок по запаху. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в «Справедливой России».

Документ внесла депутат ЗакСа Надежда Тихонова. Имеющееся законодательство предусматривает оценку качества воздуха только по химическому составу, но Тихонова полагает, что этого недостаточно.

Если ЗакС проект поддержит, он будет направлен на рассмотрение Государственной думы и может стать федеральным законом.

Документ вводит в экологическое законодательство понятие «запах» и его оценку — комфортно ли дышать таким воздухом или нет. Это позволит объективно оценивать условия проживания людей в микрорайонах, расположенных рядом с мусорными полигонами, заводами, промышленными предприятиями, где замеры по «загрязненности» вредными веществами могут соответствовать норме, но жители ощущают дискомфорт от неприятных выхлопов.

«Мы получаем очень много обращений от жителей, которые жалуются на постоянный запах, на то, что дома невозможно открыть окна. А ответственные за это органы только разводят руками: «мол, ничего не можем сделать, если норма загрязняющих веществ в воздухе не превышена». Тем временем новые жилые кварталы появляются все ближе и ближе к промзонам, мусорным полигонам. Люди, которые покупают там квартиры, даже не осознают, что их ждёт. Этого всего можно избежать, если заранее проводить замеры и, при необходимости, отодвигать жилую застройку дальше от «плохо пахнущих» предприятий», — заметила Тихонова.

Начальник учебного отдела научно-исследовательского института «Атмосфера» Ольга Снопковская ранее отмечала, что чаще всего жалобы от жителей начинают поступать, если запах превышает уровень в 5 единиц. Именно такой предел нормы НИИ считает оптимальным для Петербурга.