Нью-Йорк, США, , 16:57 — REGNUM Россия официально объявит о присоединении к Парижскому соглашению по климату на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 23 сентября сообщил журналистам спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Ранее сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписал постановление правительства о ратификации Парижского соглашения.

Парижское соглашение по климату, подписанное в декабре 2015 года почти двумя сотнями стран, определяет глобальный план действий по сдерживанию глобального потепления. Страны — участницы соглашения обязуются принимать меры по снижению вредных выбросов и технологической адаптации к климатическим изменениям.

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