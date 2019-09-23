Сухум, , 16:24 — REGNUM Соглашение о финансировании Россией расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии будет способствовать укреплению боеспособности абхазской армии. Об этом 23 сентября сообщил в беседе с РИА Новости посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин.

«Соглашение является свидетельством тесного сотрудничества двух стран по военной линии. Уверен, что документ будет способствовать модернизации абхазской армии и укреплению её боеготовности», — указал Двинян. Посол отметил, что соглашение является следствием подписания договора между Россией и Абхазией о союзничестве и партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Как сообщалось ранее, 23 сентября Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил Абхазии.

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