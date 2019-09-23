Сеул, , 15:26 — REGNUM Заместитель премьер-министра и министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ки посетит с официальным визитом Россию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов Южной Кореи.

По их словам, 24 сентября в Москве пройдет 18-е заседание Российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Известно, что в состав делегации войдут представители 15 министерств и ведомств, включая министерство иностранных дел, министерство науки и информационно-коммуникационных технологий, министерство объединения, министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, министерство торговли, промышленности и энергетики, министерство земли, инфраструктуры и транспорта, министерство морских дел и рыболовства, министерство малого, среднего и венчурного бизнеса, Экспортно-импортный банк Кореи, Корейское агентство содействию торговле и инвестициям (KOTRA).

Делегацию РФ, состоящую из представителей четырнадцати министерств и ведомств, возглавит зампредседателя правительства Юрий Трутнев.

Известно, что в рамках данного заседания заместитель премьер-министра Южной Кореи встретится с зампредседателем совета директоров ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, гендиректором ПАО «Россети» Павлом Ливинским, а также с главой Российского фонда прямых инвестиций.

Также Хон Нам Ки планирует посетить инновационный центр «Сколково», чтобы обсудить пути сотрудничества и инвестиционные проекты.

25 сентября министр финансов Южной Кореи встретится с корейскими бизнесменами, работающими на территории России.