Москва, , 14:49 — REGNUM Ни одна другая страна-сателлит не доставляла США столько проблем, как Украина. Об этом заявил политолог Юрий Кот в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Публикации в американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью нанести удар по своему вероятному конкуренту на президентских выборах 2020 года Джо Байдену, ставят Киев в тяжёлое положение, считает эксперт. Кот напомнил, что на прошлых выборах президента США украинский истеблишмент сделал ставку на кандидатов от демократов Хиллари Клинтон и проиграл. Сейчас ситуация может повториться.

«Ещё ни одна колония США в мире столько проблем, как Украина, США не приносила. Мои коллеги доказали, что можно в одну реку вступить и трижды, а ещё и на грабли там наступить. Сейчас у Зеленского выбор очень непростой. Если бы он знал, кто победит на выборах, он бы давно определился. Он пытается играть в политику, обслуживать интересы США, а если бы он обслуживал интересы украинского народа, то сейчас, действительно, по закону нужно расследовать преступления Байдена», — сказал Кот.

Отметим, что, по версии американских СМИ, Трамп пытался добиться от Зеленского проведения расследования деятельности сына Джо Байдена — Хантера Байдена, который вел дела на Украине и явно был связан с украинскими олигархами.

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