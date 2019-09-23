Ставрополь, , 13:45 — REGNUM Тактические группы мотострелков Южного военного округа (ЮФО) на Ставрополье подняты по тревоге для проведения батальонно-тактических учений (БТУ). В маневрах будет задействовано около 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц техники, в том числе танки, бронеавтомобили, артиллерия и беспилотная авиация, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе ЮФО.

«На Ставрополье боевые тактические группы мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа подняты и приведены в высшую степень боевой готовности в рамках БТУ с боевой стрельбой», — сказано в сообщении.

Расчеты и экипажи приступили к маршу в район полигона Николо-Александровский. Воздушное прикрытие колонн в это время обеспечивают вертолеты, а колонну военной техники сопровождают экипажи военной автоинспекции.

В назначенном районе мотострелки должны будут развернуть командные пункты, разработать замысел общевойскового боя во взаимодействии с авиацией, подразделениями артиллерии, ПВО и разведки. Продлятся учения до конца текущей недели.

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