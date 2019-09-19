Владикавказ, , 10:22 — REGNUM Крупномасштабные учения начались 19 сентября на Юге России и Северном Кавказе. В них участвуют свыше 10 тыс. человек, задействовано около 2000 единиц военной техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа. Будут также задействованы более 50 самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО округа.

Учения проводятся на полигонах Южного военного округа, а также на территории российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Свыше 10 тыс. артиллеристов будут отрабатывать тактические действия в Волгоградской, Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, Адыгее, Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Кроме того, будут отработаны учебно-боевые задачи экипажами армейской и бомбардировочной авиации и соединениями морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Как отметили в ЮВО, во время учений будет использован боевой опыт, полученный во время военных операций в Сирии.