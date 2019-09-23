Симферополь, 23 сентября 2019, 13:24 — REGNUM Симферополь — локомотив местного самоуправления Крыма, в следующие пять лет должен стать образцом решения муниципальных программ и иметь чёткий выстроенный курс развития, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов после избрания главы горсовета Симферополя 23 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем симферопольского горсовета был переизбран член «Единой России» Виктор Агеев.
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