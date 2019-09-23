Симферополь, , 13:24 — REGNUM Симферополь — локомотив местного самоуправления Крыма, в следующие пять лет должен стать образцом решения муниципальных программ и иметь чёткий выстроенный курс развития, заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов после избрания главы горсовета Симферополя 23 сентября.

Симферополь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как только мы зададим этот курс, все поверят в нашу команду… Здесь должны быть прорывные проекты, это — локомотив нашего местного самоуправления. Я никогда в предыдущие годы не посещал совет, думал, что это не наше дело, но сегодня решил это напутствие сделать. Желаю, чтобы следующие пять лет горсовета были успешными», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем симферопольского горсовета был переизбран член «Единой России» Виктор Агеев.

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