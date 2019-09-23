Москва, , 13:47 — REGNUM Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был приглашен в МИД России 23 сентября для беседы. Об этом передает российское внешнеполитическое ведомство.

Сообщается, что в ходе визита северокорейского дипломата с ним встретился заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов. С гостем обсуждался вопрос о столкновении в Японском море российских пограничников и браконьеров из КНДР.

Стороны обсудили меры, которые позволят в будущем не допускать подобные инциденты.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября российские пограничники обнаружили в территориальных водах России две шхуны и одиннадцать мотоботов, которые незаконно ловили рыбу. В ходе задержания экипаж одной из шхун напал на пограничников. Сообщалось, что в результате инцидента были ранены четверо военных и шестеро браконьеров. Один из нарушителей позже скончался. Все суда и 161 человека доставили в Находку.

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