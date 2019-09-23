Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла прибыл в Нью-Йорк (США) для участия в ежегодной Генеральной Ассамблее ООН, сообщает Antara.

Юсуф Калла

Вице-президент Индонезии примет участие в заседаниях ООН вместе с министром иностранных дел страны Ретно Марсуди, министром связи Рудиантарой, министром энергетики и минеральных ресурсов Игнасиусом Йонаном.

Юсуф Калла планирует провести двусторонние встречи с рядом глав государств, а также посетить гала-ужин с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН примут участие 100 глав государств и 193 делегации государств — членов ООН.