Найроби, , 17:06 — REGNUM Кения официально отказалась от рассмотрения спора по морской границе с Сомали в Международном Суде ООН (МС) в Гааге, сообщили независимые сомалийские СМИ. Ранее Кения заявляла, что все еще добивается внесудебного урегулирования по этому вопросу. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Кения Иван Шилов © ИА REGNUM

Международный суд юстиции (ООН) в Гааге должен был начать публичные слушания по морскому спору между Кенией и Сомали в начале ноября 2019 года. В заявлении суд ранее заявил, что первый раунд слушаний состоится 4 и 6 ноября.

Спорный регион охватывает более 100 000 квадратных километров территориальных вод Сомали, где Кения уже предоставила разрешения на разведку трех нефтяных блоков своим компаниям, что оспаривается со стороны федеральных властей Сомали.