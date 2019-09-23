Если президент США сможет предпринять те действия, необходимость которых он уже осознает, он сможет войти в историю, но сделать это будет непросто, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 сентября, комментируя заявления Дональда Трампа о политике США в отношении Украины.

Дональд Трамп

Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник в американской администрации сообщила, что Трамп считает действия США на Украине «бессмысленными». Эти действия раздражают Россию, с которой нужно иметь дружеские отношения, пересказал источник позицию президента США.

«Эти слова Дональда Трампа — «действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию» — вполне могут войти в историю. Как и сам нынешний президент США, если сможет предпринять необходимые действия в развитие этого сформировавшегося у него понимания. А также — других его внешнеполитических идей, в основе которых лежит реализм.

Путь, как мы видим, у него к этому непростой. Вот он пытается добиться сотрудничества нового президента Украины Владимира Зеленского в том, чтобы привлечь к ответственности коррупционера, использовавшего международную деятельность США для обогащения своей семьи, — ему это вменяют в вину. А Джо Байдена, который, якобы продвигая «глобальные интересы США», набивал семейные карманы, делают «героем»…

В современном мире очень многое перевёрнуто с ног на голову. В США — особенно. Не уверен, что Дональду Трампу удастся всё вернуть в нормальное положение, но хочется пожелать ему в этом успеха. Особенно, естественно, в возвращении здравомыслия в американскую политику на Украине и в отношении нашей страны», — отметил Михаил Демурин.