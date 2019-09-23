Бишкек, , 10:53 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил разработать новую программу развития государственного языка, сообщает 23 сентября издание 24.kg.

Глава государства выступил на праздновании 30-летия принятия закона о государственном языке. Президент отметил, что развитие киргизского языка зависит не только от лингвистов, но и от жителей республики.

«Городские родители не практикуют общение с детьми на киргизском языке, не превращают эту практику в повседневную норму», — сказал Жээнбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября кандидат в министры образования и науки Киргизии Каныбек Исаков поддержал переход киргизского языка на латинскую графику.

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