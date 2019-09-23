Киев, , 10:00 — REGNUM Украина хочет подписать меморандум, гарантирующий ей суверенитет на столетия, заявил помощник президента Украины Андрей Ермак 23 сентября в интервью изданию «Левый берег».

Он считает, что Украина должна учесть негативный опыт Будапештского меморандума и подписать новый документ.

«У нас есть идея… чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки — Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность», — рассказал советник президента Украины.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан в 1994 году лидерами России, США, Великобритании и Украины. Согласно документу, Украина отказалась от ядерного оружия, находившегося на её территории после распада СССР, а взамен получила заверения в безопасности.

После начала гражданской войны в Донбассе некоторые украинские политики начали апеллировать к Будапештскому меморандуму, требуя от подписантов «защитить» Украину.

Напомним, ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что «нормандский формат» переговоров по Донбассу может быть расширен за счёт других стран, подписывавших Будапештский меморандум — США и Великобритании.

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