Киев, , 08:25 — REGNUM

Украина будет прикладывать усилия для расширения «нормандского» формата переговоров по Донбассу, заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков 26 июня в эфире «Украинского радио».

По его словам, расширение круга участников переговоров возможно за счёт стран, подписавших Будапештский меморандум:

«Возможно его расширение за счет подписантов Будапештского меморандума. Мы будем прикладывать к этому усилия, будем надеяться, что это получится за счёт представителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки как подписантов Будапештского меморандума и, в принципе, как одних из ключевых лоббистов интересов нашего государства на мировой арене», — рассказал он.

Разумков также назвал Минский формат переговоров не полностью эффективным, однако отметил, что ему нет альтернативы. Менять переговоры в Минске на что-то ещё не стоит, поскольку к этому формату привязаны антироссийские санкции, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МИД РФ заявил, что сближение позиций России и США возможно только в том случае, если США признают ответственность Украины за выполнение Минских соглашений и перестанут перекладывать её на Россию.

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Напомним, в данный момент странами «нормандской четвёрки» являются Россия, Германия, Франция и Украина.