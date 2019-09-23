Душанбе, , 02:38 — REGNUM На срок до трёх лет можно угодить в тюрьму в Таджикистане за передачу сим-карты другому человеку. Вступили в силу поправки к Уголовному кодексу Таджикистана, которые президент страны Эмомали Рахмон подписал поправки 20 июня 2019 года.

Речь идёт об ужесточении наказания за незаконную продажу и передачу сим-карт, если они были использованы террористическими группировками. В таком случае гражданин может отправиться за решётку на срок от двух до трёх лет.

«Незаконное подключения к сетям электрической связи, или передача сим-карты третьему лицу, если сим-карта была использована в совершении преступлений террористического или экстремистского характера наказываются штрафом в размере от 800 до 1,5 тыс. показателей для расчётов (44 тыс. — 82,5 тыс. сомони или $4,5 тыс. — $8,5 тыс.) или лишением свободы на срок от двух до трех лет», — второй пункт статьи 341 УК Таджикистана

Однако наказание предусмотрено также и в случае, если переданная сим-карта никак не была связана с терроризмом, — за нарушение требования подключения к сетям электрической связи:

«Нарушение требований нормативно-правовых актов РТ о подключении к сетям электрической связи, если такое действие было совершено в течение одного года после применения административного наказания — наказывается штрафом в размере от 600 до 800 показателей для расчетов (33 тыс. — 44 тыс. сомони или $3,4 тыс. — $4,5 тыс.) или ограничением свободы на срок до двух лет».

Данные поправки вступили в силу со дня их официального опубликования — 19 сентября 2019 года.

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