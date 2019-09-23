Нью-Йорк, США, , 01:15 — REGNUM Снятие напряженности в конфликте между США и Ираном — одна из важнейших задач генассамблеии ООН, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан, передает 22 сентября агентство Reuters.

По словам главы французского МИД, организация встречи президента США Дональда Трампа и его иранского коллеги Хасана Рухани «не является темой номер один».

«Приоритетная тема — можем ли мы возобновить путь деэскалации с разными участниками», — заявил ле Дриан.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились после атаки на саудовские НПЗ, ответственность за которые сразу же взяли на себя йеменские хуситы, однако США поспешили обвинить в причастности к атакам Иран.