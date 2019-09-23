Нью-Йорк, США, , 00:38 — REGNUM США прилагают усилия для возвращения Турции в программу производства истребителей F-35, об этом сообщил близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает 22 сентября агентство Reuters.

«Мы пытаемся вернуть их в программу F-35», —заявил сенатор после встречи лидеров двух стран в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что сенатор Грэм лично встречался с президентом Турции Рейджепом Эрдоганом на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, в июле 2019 года Вашингтон принял решение об исключении Анкары из проекта F-35 после того, как Турция приняла решение о закупке российских систем ПРО С-400.