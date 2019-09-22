Тегеран, , 17:22 — REGNUM Британский танкер Stena Impero, который был задержан Ираном в июле в Ормузском заливе, могут отпустить в ближайшие часы, об этом, как сообщает Omni, заявил владелец судна Эрик Хонелл.

По его словам, политическое решение об освобождении танкера уже принято.

«Мы хотим увидеть, как корабль покидает территориальные воды Ирана», — сказал он, добавив, что судно может покинуть Иран «в течение нескольких часов».

Как сообщало ИА REGNUM, танкер Stena Impero был задержан 19 июля за нарушение правил международного морского права при прохождении через Ормузский пролив. Наблюдатели тогда связали арест судна с аналогичным инцидентом с задержанием иранского танкера в Гибралтарском проливе.

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