Москва, , 10:08 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу не исключает отмены обязательного призыва в российскую армию. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».

Сергей Шойгу Mil.ru

Шойгу спросили: возможна ли полная отмена призыва в российскую армию?

«В принципе, это возможно», — ответил Шойгу.

При этом он отметил, что не считает полную отмену призыва в армию правильной.

«Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал министр.

Он пояснил, что в стране помимо действующих военнослужащих — контрактников обязательно должен иметься достаточный мобилизационный резерв из числа граждан, прошедших службу по призыву. Именно этот мобилизационный резерв в случае угрозы войны позволит быстро усилить вооруженные силы.

Также Шойгу считает, что те люди, которые прошли службу по призыву, обладают ощущением причастности к защите своей страны. Кроме того глава Минобороны подчеркнул, что армия в России не должна восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать. Очень важен нравственный стержень, который, по мнению Шойгу, и формируется при прохождении службы по призыву.