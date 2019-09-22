Братислава, , 02:07 — REGNUM Самую высокую цену за освобождение Чехословакии от фашистских оккупантов заплатила Советская армия. О роли советского солдата и недопустимости искажения исторических фактов в угоду текущей политической ситуации заявил 21 сентября премьер-министр Словении Петер Пеллегрини, выступая на торжественных мероприятиях в связи с 75-летием освобождения Калинова, первой освобожденной от фашистов чехословацкой деревни.

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«Я кланяюсь сегодня героям, которые отдали в этих лесах свои жизни за наше будущее», — заявил словацкий премьер.

В своем выступлении Пеллегрини с сожалением констатировал неоднократные случаи искажения исторических фактов и адаптации реальных событий к текущей политической ситуации.

«В Словакии самую высокую цену заплатила Советская Армия», — заявил премьер-министр, добавив, что только при освобождении Калинова погибли 1200 советских солдат.

Напомним, в последнее время все чаще приуменьшается и замалчивается роль СССР в освобождении стран Европы от фашизма. Не только в Европе, но и на территории самой России все чаще звучат призывы приравнять коммунизм и фашизм и возложить на СССР ответственность за развязанную фашистской Германией войну.