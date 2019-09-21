Ереван, , 12:32 — REGNUM Сегодня, 21 сентября, Армения празднует 28-ю годовщину со дня провозглашения независимости страны.

Гюмри, 21.09.2019 Ашот Саркисян

На состоявшемся 21 сентября 1991 года референдуме народ Армении подавляющим большинством голосов проголосовал за выход из состава СССР и создание независимого государства.

Согласно принятому властями решению, основные праздничные мероприятия по случаю Дня независимости в этом году проходят во втором по величине городе Армении — Гюмри.

Ряд зарубежных лидеров, в том числе президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, уже поздравил президента Армении Армена Саркисяна по случаю Дня независимости.