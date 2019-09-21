Рига, , 12:03 — REGNUM В открытом конкурсе на должность председателя Комиссия по делам финансовых рынков и капитала (ФКТК — FKTK) победила член правления банка Citadelе Сандра Пургайле. Акционерами Citadelе является пул американских инвесторов: фонд Ripplewood Advisors LLC, бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер, бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, хедж-фондов Baupost Group и др. Об этом сообщает Dienas Bizness.

Главной задачей новый руководитель видит восстановление репутации финансовой системы Латвии на международной арене и скорейшее внедрение рекомендаций Moneyval, чтобы избежать включения страны в чёрный список. «Всё начатое правительством и службой финансовой разведке нам нужно довести до конца.» — сказала С.Пургайле.

Мы тщательно проверим соответствие каждой финансовой институции новому закону, убедимся, что банки действительно понимают риски отмывания денег и финансирования терроризма. Будем смотреть на суть, а не на то, в порядке ли документы» — говорит С. Пургайле.

Пургайле считает, что самоликвидация ABLV вопрос не решенный, а требующий обсуждения.

Напомним, что деятельность этого банка было приостановлена после того, как FinCEN Министерства финансов США обвинил банк в отмывании средств и сотрудничестве с Северной Кореей. На 31 августа 2019 года (по данным банка) общий объем активов составлял 2,3 млрд евро, требования кредиторов 2 млрд, доступные денежные средства 1,6 млрд, а капитал и резервы: 290,3 млн.

Если самоликвидация банка будет приостановлена для клиентов АБЛВ, чьи средства в размере 2 млрд евро сегодня фактически заморожены на счетах, речь пойдёт об их конфискации под разными предлогами. Не секрет, что на 90% эти деньги имеют российское происхождение.