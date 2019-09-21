Тегеран, , 12:16 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что госсекретарь США Майк Помпео препятствует выдаче виз официальным лицам Ирана для участия в сессии ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, США «уклоняются от своих обязательств» в выдаче визы первым лицам Ирана. Он также вспомнил тот факт, что Нельсон Мандела был в террористическом списке США до 2008 года, даже несмотря на 15 лет, прошедших с получения Нобелевской премии мира. По мнению политика, единственными террористами на международной арене является руководство США, проводящее «разрушительную» политику по отношению к Ирану и ведущее кровавую войну в Йемене.

Раннее руководители США обвинили Иран в причастности к атакам дронов на НПЗ Саудовской Аравии. Власти Ирана полностью отрицают позицию Вашингтона.