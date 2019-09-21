Москва, , 10:39 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 21 сентября, пресс-службой Кремля.

Поздравительные телеграммы отправлены президенту Армении Армену Сарксяну и премьер-министру республики Николу Пашиняну.

В телеграмме российский лидер отмечает дружественный, союзнический характер российско-армянских отношений. Путин подчеркивает, что отношения эти основаны на многовековых традициях дружбы, духовной близости и взаимного уважения.

Президент России уверен, что российско-армянские отношения и дальше будут развиваться в позитивном ключе и связи между двумя странами будут только усиливаться.

23 августа 1990 года Верховный совет Армянской ССР принял декларацию о независимости Армении. Армянская ССР была упразднена и образована Республик Армения. 21 сентября 1991 года на референдуме большая часть населения высказалась за выход Армении из состава СССР.