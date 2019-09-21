Абуджа, , 10:59 — REGNUM Вооруженные силы Нигерии приостановили сотрудничество с международной организацией «Борьба с голодом» (Against Hunger), предоставляющей гуманитарную помощь, поскольку, как утверждается, данное учреждение оказывает поддержку террористам группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке страны.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, организацию обвиняют в обеспечении террористов продуктами питания и лекарствами.

Однако «Борьба с голодом» опровергла эти обвинения после того, как нигерийские вооруженные силы без предупреждения закрыли офисы организации в городе Майдугури.

В заявлении «Борьбы с голодом» говорится, что предоставление гуманитарной помощи миллионам людей в районах городов Майдугури, Монгуно и Дамасак будет также прекращено.

Как отмечается, этот шаг поставит под угрозу жизни многих людей, которые не смогут получать жизненно необходимую для них помощь.