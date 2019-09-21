Кейптаун, , 12:05 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии ЮАР Африканского национального конгресса Эйс Магашуле заявил, что, несмотря на попытки многих политиков, бизнесменов и просто граждан игнорировать монополию белого капитала, она остается реальностью, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Магашуле выступил с речью на тему «кадровой политики в современных политических реалиях» в университете Витватерсранда в преддверии выборов в совет представителей студенчества.

Генсек сосредоточил внимание аудитории на экономике ЮАР, которая на данный момент отличается нестабильным экономическим ростом и все еще остается в руках белого меньшинства.

«В Америке экономика принадлежит американцам. Возьмите Малайзию, возьмите Сингапур, Китай, Россию… там экономика принадлежит коренным народам. Только здесь, в Южной Африке, экономика находится в руках меньшинства», — сказал Магашуле.

«Люди не хотят говорить о реальности. А реальность такова, что экономика находится в руках белых», — добавил он.

Также политик заявил, что южноафриканцы все еще остаются мишенью западных империалистов.