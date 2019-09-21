Нью-Дели, , 10:45 — REGNUM Пакистан не пригласил индийскую делегацию на День культуры в рамках российских военных учений «Центр-2019», в которых принимают участие страны-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 20 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так.

В официальном заявлении представители сухопутных войск Индии подчеркнули, что действия пакистанского руководства противоречат существующим международным дипломатическим нормам и духу сотрудничества в рамках ШОС. Ранее Исламабад проявил неуважение к своим индийским коллегам, саботировав первую конференцию стран ШОС по военной медицине в Нью-Дели 12−13 сентября. В рамках данной конференции пакистанская делегация не посетила ни одного мероприятия, за исключением торжественного ужина.

Напомним, что учения «Центр-2019» проходят в Оренбургской области с 9 по 23 сентября. В рамках первой части учений войска продемонстрировали свои способности по отражению террористической угрозы, выполнению задач противовоздушной обороны и ведению разведки. Второй этап включает наступление общей группировки войск с целью разгрома условного противника.