Эр-Рияд, , 03:46 — REGNUM Саудовская Аравия допустила представителей СМИ на нефтяные объекты, пострадавшие в ходе атак. После этого ряд американских СМИ опубликовали видео, на которых видны разрушения.

На опубликованных кадрах видно разрушенные трубы и сгоревшее оборудование. Это видео было запечатлено на нефтеперегонном заводе компании Aramco в Хураисе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября йеменские хуситы нанесли удары по нефтеперерабатывающим объектам в Саудовской Аравии, в результате чего Эр-Рияд заявил о потере половины производства нефтепродуктов. Не дожидаясь результатов расследования, Соединенные Штаты и их союзники заявили, что атака была проведена при непосредственном участии Ирана.

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