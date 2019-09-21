Москва, , 03:31 — REGNUM Взаимодействие России и Египта, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке обсудили специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и глава делегации комитета по международным делам палаты депутатов Арабской Республики Египет (АРЕ) Карим Абдель Карим Ибрагим Дарвиш. Заявление по итогам встречи опубликовано на сайте МИД РФ.

Как сообщается в документе, стороны обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений». В том числе в контексте намеченного на октябрь саммита Россия-Африка в Сочи, сопредседателями которого будут президент РФ Владимир Путин и президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси.

Особое внимание участники встречи уделили взаимодействию Москвы и Каира в интересах урегулирования существующих в регионе военно-политических конфликтов.

Как сообщалось ранее, в ходе встречи с египетской делегацией 19 сентября, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил обсудить создание трехсторонней рабочей группы с парламентом Сирии, с целью содействия «возвращению Сирии в арабскую семью».

В саммите России и стран Африки в Сочи в октябре ожидается участие руководителей 40 государств, нескольких региональных организаций.

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