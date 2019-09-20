Москва, 20 сентября 2019, 22:36 — REGNUM Сенатор от исполнительной власти Татарии Олег Морозов награжден орденом Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Морозов награжден за «большой вклад в развитие парламентаризма», активную деятельность в области законотворчества и многолетний добросовестный труд.
Также ордена удостоены сенаторы Любовь Глебова, представляющая исполнительный орган власти Удмуртии, и Виктор Озеров от законодательного органа власти Хабаровской области.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября депутаты Госсовета Татарии выбрали своим представителем в Совет Федерации Геннадия Емельянова. Он сменил сенатора Ильдуса Ахметзянова.