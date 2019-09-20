Бишкек, , 22:30 — REGNUM Министерство торговли и промышленности Кувейта сняло запрет на ввоз из Киргизии мяса и мясной продукции. Об этом заявила министр финансов Бактыгуль Жеенбаева на заседании межправительственной киргизско-кувейтской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству.

Ken Flottman

Глава финансового ведомства предложила наладить экспорт в Кувейт киргизской сельскохозяйственной продукции — сухофруктов, меда, овощей, фасоли, мяса и мясной продукции. И попросила представителей кувейтского правительства направить перечень требований к предлагаемым сельхозтоварам.

Также Жеенбаева выступила с предложением наладить сотрудничество в области органического сельскохозяйственного производства, экотуризма, лечебного туризма и туристического сервиса.

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