Алеппо, Сирия, , 21:13 — REGNUM Сирийские военные нанесли удары по позициям боевиков, обстрелявших один из районов города Алеппо, сообщает 20 сентября телеканал Ikhbariya.

Подбитая бронетехника Минобороны России

«Террористические отряды запустили несколько снарядов в район округа Шихан в городе Алеппо», — передает телеканал Ikhbariya.

Уточняется, что обстрел города вёлся из района деревень аль-Мансура и Кафр-Хамра.

По информации телеканала, ответными ударами сирийских военных уничтожены несколько боевиков.

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