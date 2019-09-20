Оттава, , 20:51 — REGNUM «Джастин Трюдо снова оказался в центре полемики. И на этот раз она, похоже, только набирает силу день ото дня», — пишет испанское издание El Pais. Все началось с того, что в среду вечером, 18 сентября, в Time появилась статья, сопровождавшаяся старой фотографией канадского премьер-министра, окруженного студентками и коллегами по престижному частному учебному заведению West Point Grey Academy в Ванкувере. В 2001 году, когда был сделан снимок, 29-летний Трюдо работал там преподавателем и поучаствовал в тематической вечеринке «Арабские ночи», надев тюрбан и нанеся на лицо черную краску.

В четверг Трюдо принес извинения за снимок, выступая перед журналистами, сопровождавшими его в поездке по городам атлантического побережья в рамках избирательной кампании. Канадский лидер уточнил, что в «те годы» не считал свой поступок «расистским жестом», но теперь осознает его истинный смысл. Он также признался, что использовал аналогичный грим, выступая в музыкальном спектакле в средней школе. Через несколько часов подтверждающая этот факт фотография (на которой будущий политик исполнял народную ямайскую песню) была распространена Канадской аудиовизуальной корпорацией.

Наконец, Global News обнародовали видео, на котором Трюдо корчил гримасы с негритянским гримом и показывал язык. Когда оно было снято, неизвестно; кадры предоставил некий источник из Консервативной партии Канады. После появления видео Трюдо обратился к СМИ из Виннипега, снова подчеркнув, что совершил «ужасную ошибку», попросил прощения и заявил, что уходить в отставку не собирается. «Я понял [по прошествии времени], что такое поведение неприемлемо. Я глубоко сожалею. Мне очень стыдно», — высказался политик.