Мадрид, , 18:10 — REGNUM Крупные предприниматели и банкиры, чьи интересы связаны с Каталонией, попросили в минувший четверг, 19 сентября, председателя Женералитета Кима Торру принять приговор по делу мятежных каталонских политиков, каким бы он ни был, и не настраивать население против государства. Об этом сообщает испанское издание El Mundo. Каталонское предпринимательское сообщество очень обеспокоено текущей ситуацией — поскольку сторонники независимости региона устраивают акции, забастовки и демонстрации, парализующие местную экономику, — и хочет, чтобы власти не подстегивали протестные настроения.

Торра принял новый совет директоров влиятельной каталонской организации «Круг экономики», возглавляемой с конца весны финансистом Хавьером Фаусом, и выслушал его просьбу, не заняв однозначной позиции, уточнили источники издания. «Разговор шел прямой, не все совпадало с линией Женералитета, но атмосфера на встрече была теплая», — добавил один из исполнительных ассистентов.

Источники из «Круга экономики» рассказали El Mundo, что «попросили у главы Женералитета поддержать уважительное отношение институтов власти к правопорядку и успокоить волнение среди граждан, когда приговор станет известен». Что касается политических взглядов организации, то, согласно ее официальному заявлению, финансисты хотели бы «пересмотра территориального устройства государства и создания плодотворной почвы для диалога, переговоров и переходного процесса», но не «односторонних решений о разрыве».