Магас, , 18:00 — REGNUM В Ингушетии ушел в отставку мэр города Магас Беслан Цечоев. В соответствии с действующим законодательством срок его полномочий закончился одновременно с началом работы депутатов городского совета четвертого созыва.

Исполняющим обязанности главы администрации назначен Муса Марзиев, пишет ТАСС. Вместе с Цечоевым отправлены в отставку глава счетно-контрольной палаты и другие руководители.

Напомним, выборы нового состава городской думы Магаса состоялись в единый день голосования 8 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Беслан Цечоев был назначен исполняющим обязанности главы администрации Магаса в январе 2015 года, после того, как прежний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров уволил Дауда Мальсагова с поста градоначальника за неудовлетворительное санитарное состояние города.

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