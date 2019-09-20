Курск, , 17:28 — REGNUM В Курске экс-депутата Курского городского собрания Надежду Тарубарову оставили под домашним арестом. Соответствующее решение 20 сентября вынес Курский областной суд.

Ранее Ленинский районный суд изменил Тарубаровой меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Это решение в вышестоящей инстанции обжаловала прокуратура. Однако Курский областной суд также не нашёл оснований для продления срока ареста обвиняемой и отказал в удовлетворении апелляции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Надежда Тарубарова подозревается в присвоении топлива, которое предназначалось для нужд МВД, на общую сумму более 20 млн рублей, а также в отмывании 4,5 млн рублей через поддельные документы.

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