Ереван, , 17:18 — REGNUM Армения давно должна была открыть посольство в Израиле, считает политолог Сурен Саргсян.

«Считаю, что это запоздалый шаг, но все равно Армения правильно делает, что идет по этому пути», — сказал Саркисян в эфире «Радио Азатутюн».

Израиль в последние годы поставил Азербайджану, находящемся в конфликте с Арменией. оружие примерно на 4 млрд долларов. Однако, по мнению Сурена Саргсяна, это обстоятельство не должно становиться причиной неоткрытия посольства в Тель-Авиве.

«Учитывая факт продажи оружия, мы должны были иметь там активного и эффективного посла, который в любой момент был бы готов предпринять любые действия, чтобы предотвратить продажу оружия, либо все те скандалы, связанные с ущербом, нанесенным нам вследствие этого проданного оружия. Все это он должен был суметь в каком-то смысле нейтрализовать. Я считаю, что даже сейчас все еще не поздно. Имея там посла, Армения будет решать очень важные вопросы», — сказал политолог.

Правительство Армении 19 сентября приняло решение об открытии посольства Армении в Израиле (резиденция в Тель-Авиве).

Хотя у Армении был посол-нерезидент в этой стране и еще с 1992 года были установлены дипломатические отношения с Израилем, однако посольства не было.

«Необходимость открытия посольства в Израиле обусловлена тем обстоятельством, что в ближневосточном регионе Израиль является важным игроком, политика которого напрямую влияет на переформатирование и стабильность в этом регионе. Создание посольства направлено на сохранение многовекового армянского присутствия на государственном уровне. Открытие посольства Армении в Израиле будет также способствовать углублению двусторонних отношений», — на заседании правительства обосновал это решение министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

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